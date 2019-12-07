مطلوب طبية جلدية للسفر فوراااااا للمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب طبيبة جلدية - انثي- ماجستير- خبره سنتين - حسنة المظهر- شهادة معتمده في المعالجه في الليزر -شهاده معتمده المعالجه في البوتكس والفلير - توفير تصنيف الهيئة السعوديه - او اجتياز تصنيف الهيئه السعودية لتخصصات الصحية حديث التخرج او (داتا فلو ) (الراتب 25000 الف الي 30000 ريال يحدد من السيره الذاتيه ) نسبه 10% من صافي دخل العيادة مع توفير تذاكر سفر سنويه سكن مؤثث وجاهز تامين طبي عقد سنتين قابل للتجدد في حال موافقة الطرفين اجازه شهركل سنه العمل في ابها للتواصل 00201120210130 او 00201060246048
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 ريال
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045614
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي •ان يكون لديه شهاده جامعية تخصص نطف و تخاطب •ان يكون لديه.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

7/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل ببريدة اخصائيين انف واذن وحنجرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ببريدة اخصائيين انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ببريدة بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيين انف واذن وحنجرة يشترط خبره لا تقل عن سنتين بعد.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب ممرضة خبرة للسفر اي السعودية للاقامة مع مسنة - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضة خبرة للسفر اي السعودية للاقامة مع مسنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعودية ممرضة لرعاية مسنة ومقيمة معاها السن من 30إلي40 دبلوم تمريض المميزات إقامة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال •ان يكون لديه شهاده جامعية طب عام بالعلاج الطبيعي •ان ي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي •ان يكون لديه شهاده جامعية تخصص نطف و تخاطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/11/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر لمجموعه مستوصفات طبيه لفروعه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الادوية مندوين دعاية وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الادوية مندوين دعاية وتسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين دعاية وتسويق ادوية لكبرى شركات الادوية للعمل براتب من 4000 جنية الى 15000 جنيه راتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة خبرة - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعد التخر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمستوصف طبي راقي بالرياض 1 ـ اخصائي باطنه ( خبره لا تقل عن سنتين بعد الماجستير ) ( راتب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب فورا لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعد التخر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه مستوصفات طبية لفروع صيدليتها بالرياض صيادلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعد التخرج (يف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للمملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجمع طبي بالدمام بالمملكة العربية السعودية طبيب عام بكالوريوس طب حديث التخرج (2015/2019) بشرط.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,111 ريال

6/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل ا للسعودية لدى مجمع طبي اخصائيين اسنان و صيادلة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ا للسعودية لدى مجمع طبي اخصائيين اسنان و صيادلة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ا للسعودية لدى مجمع طبي اخصائيين اسنان و صيادلة •اخصائى اسنان تركيبات (رجل) •اخصائية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجمع صيدليات صيادلة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجمع صيدليات صيادلة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجمع صيدليات صيادلة 1- خبرة من 2 الى 5 سنوات 2- السن لا يزيد عن 30سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager