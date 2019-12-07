مطلوب طبية جلدية للسفر فوراااااا للمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب طبيبة جلدية - انثي- ماجستير- خبره سنتين - حسنة المظهر- شهادة معتمده في المعالجه في الليزر -شهاده معتمده المعالجه في البوتكس والفلير - توفير تصنيف الهيئة السعوديه - او اجتياز تصنيف الهيئه السعودية لتخصصات الصحية حديث التخرج او (داتا فلو ) (الراتب 25000 الف الي 30000 ريال يحدد من السيره الذاتيه ) نسبه 10% من صافي دخل العيادة مع توفير تذاكر سفر سنويه سكن مؤثث وجاهز تامين طبي عقد سنتين قابل للتجدد في حال موافقة الطرفين اجازه شهركل سنه العمل في ابها للتواصل 00201120210130 او 00201060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045614
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1 ريال
111,111 جنيه
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1 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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1,111 ريال
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