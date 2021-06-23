مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بعمان

(فرصة عمل)
|مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان الشروط : 1.خبرة 5 سنوات بعد الامتياز 2.يشترط إجادة اللغة الانجليزية 3.السن لا يزيد عن 45 عام يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : egyptrecruitment2021@gmail.com يرجى كتابة الوظيفة (#ممارس_عام) فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان لمزيد من الاستفسارات وتفاصيل العرض : موبايل 01001929552
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر
|التليفون:
|01001929552
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|العنوان:
|- اﻹسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097805
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(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
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