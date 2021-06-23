مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بعمان

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #طبيب_عام_بشري (#ممارس_عام_GP) للعمل بكبرى المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان الشروط : 1.خبرة 5 سنوات بعد الامتياز 2.يشترط إجادة اللغة الانجليزية 3.السن لا يزيد عن 45 عام يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : egyptrecruitment2021@gmail.com يرجى كتابة الوظيفة (#ممارس_عام) فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان لمزيد من الاستفسارات وتفاصيل العرض : موبايل 01001929552
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمر
التليفون: 01001929552

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097805
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