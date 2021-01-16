مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى ماجستير روماتيزم وطب تأهيلى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080422
100 ريال
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300 ريال
6,666 ريال
4,444 ريال
30 ريال
300 ريال
500 دينار
200 دينار
200 ريال
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500 دينار
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500 دينار
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