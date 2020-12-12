مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية General Doctors طبيب عام أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة خبرة لاتقل عن 5 سنوات داخل المملكة مـدة العقد " سـنتين " 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الاجر راتب أساسى 7000 ريال + 5000 ريال مقابل العمل فى العيادات الخارجية + سكن + إقامة + تأمين طبى + إنتقالات دوام 10 ساعات + يوم الجمعة عمل Over Time مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com 0106671777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075878
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