مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام

مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية General Doctors طبيب عام أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة خبرة لاتقل عن 5 سنوات داخل المملكة مـدة العقد " سـنتين " 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الاجر راتب أساسى 7000 ريال + 5000 ريال مقابل العمل فى العيادات الخارجية + سكن + إقامة + تأمين طبى + إنتقالات  دوام 10 ساعات + يوم الجمعة عمل Over Time مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com 0106671777