مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب ممارس للحجامة خبرة شرط وجود تصنيف او ترخيص المركز الدولي للطب البديل والتكميلي لممارسة الحجامة او ما يعدلها للعمل لدي مجموعة عيدات طبية راقية للحجامة بخميس مشيط حي الضباط الراتب متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com