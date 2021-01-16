مطلوب طبيب عام خبرة بالحجامة

(طلب عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب ممارس للحجامة خبرة شرط وجود تصنيف او ترخيص المركز الدولي للطب البديل والتكميلي لممارسة الحجامة او ما يعدلها للعمل لدي مجموعة عيدات طبية راقية للحجامة بخميس مشيط حي الضباط الراتب متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080140
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 ريال
1 ريال