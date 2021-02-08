مطلوب طبيب عام جلدية وتجميل

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية راقية بي مدينة ابها الراتب من 7 الي 10 متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083076
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1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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7,000 ريال
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اتصل
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اتصل
1 ريال