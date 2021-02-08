مطلوب طبيب عام جلدية وتجميل

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية راقية بي مدينة ابها الراتب من 7 الي 10 متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083076
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السعر
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صورة الاعلان: مطلوب طبيبة عامة خبرة في الجلدية والتجميل - في القاهرة مصر

مطلوب طبيبة عامة خبرة في الجلدية والتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/2/2021
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عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

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8/2/2021
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مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية لل.
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6/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره - في القاهرة مصر

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4/2/2021
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1 جنيه

3/2/2021
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مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات ال.
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2/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائي حجامة - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي حجامة

(طلب عمل)

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30/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنة - في القاهرة مصر

اخصائي باطنة

(فرصة عمل)

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26/1/2021
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اخصائي باطنة

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مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجمع طبي .
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26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي اول تخدير - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائي اول تخدير

(فرصة عمل)

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مطلوب أخصائي أول تخدير (Male / Female) #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #أخصائيأولتخدير للعمل .
العنوان:

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اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي جراحه وتجميل - في القاهرة مصر

اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع ط.
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اتصل

23/1/2021
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اخصائيات تمريض

(فرصة عمل)

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مطلوب #أخصائياتتمريض / #فنياتتمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) للع.
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21/1/2021
صورة الاعلان: استشارية نساء وولادة - في القاهرة مصر

استشارية نساء وولادة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #استشارية نساء وولادة #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب استشارية #نساء_وتوليد للعمل لدى مج.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيبة اسنان خبرة بالزراعة - في القاهرة مصر

مطلوب طبيبة اسنان خبرة بالزراعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة اسنان خبرة بالزراعة لا تقل عن سنتان بالزراعة الراتب م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/1/2021
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