مطلوب طبيب بيطري ومهندس زراعي

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Ad Information
مطلوب للرياض لمزارع دواجن طبيب بيطرى - مهندس زراعى 1. طبيب بيطرى (كود الوظيفة : KSA 117) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض 2. مهندس زراعى (كود الوظيفة : KSA 118) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب مع ذكر كود الوظيفة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 012
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239731
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية - in Giza Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

إعلان هام .مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة خميس مشيط استشارى اوعية دموية دكتوراه في الاوعية الدموية او.
Location:

Giza - Egypt

2 Riyal

27/7/2023
Ad Photo: اخصائية نساء وتوليد - in Giza Egypt

اخصائية نساء وتوليد

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب فورا للسعودية لمستوصف طبى بمدينة الإحساء 1. أخصائيات نساء وتوليد : (كود الوظيفة : KSA076) خبر.
Location:

Giza - Egypt

Call

8/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية .
Location:

Giza - Egypt

Call

4/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#للراغبين في السفر إلى السعودية 🇸🇦✈️ تأشيرات طبيه حره للتنازل للسعودية .
Location:

Giza - Egypt

Call

4/7/2023
Ad Photo: طبيب عام - in Giza Egypt

طبيب عام

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

عاجل!! مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب طبيب عام. الشروط: • خبرة من 5 : 10 سنوات. • الس.
Location:

Giza - Egypt

Call

2/7/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

أسعـارنـا مميـزة جـدًاا🤩🤩 °° الدفـع بالكامل بعـد إصدار التأشيـرة ع الجواز😁&#.
Location:

Giza - Egypt

Call

24/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات طبيه للتنازل للسعودية تاشيرات جاهزه ومتفوضه وباسعار ممتتازه بدون عمل #طبيب_اسنان_عام #طبيب_.
Location:

Giza - Egypt

Call

21/6/2023
Ad Photo: مطلوب إستشارين عصبية ونفسية - in Giza Egypt

مطلوب إستشارين عصبية ونفسية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

إعلان هام . مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الطائف إستشارين عصبية ونفسية •حاصل على دكتوراه فى الط.
Location:

Giza - Egypt

Call

18/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

عروووض علي التاشيرات 👌تاشيرات حرة للسعودية ⭐ بدون عمل ✈️✈️ .
Location:

Giza - Egypt

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18/6/2023
Ad Photo: تاشيرات للتنازل للسعودية بدون عمل - in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية بدون عمل

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

📢 توفير تأشيرات بدون عمل للسعودية ✈️😁🤝 📢 تأشيرات للسيدا.
Location:

Giza - Egypt

Call

15/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره السعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره السعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية بغرض نقل الكفاله بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في اى مكان فى السعودية (ط.
Location:

Giza - Egypt

Call

15/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(For Sale)

- in Giza Egypt

#تأشيرات طبيه للتنازل للسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تاشيرات جاهزه .
Location:

Giza - Egypt

Call

6/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره اطباء للسعودية - in Giza Egypt

تاشيرات حره اطباء للسعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

#عايز_تسافر⁉️ بتدور علي شركه مضمونه تتعامل معاها ومقلق🧐 طب عايز مصداقيه و انجاز.
Location:

Giza - Egypt

Call

4/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية ✈✈ بغرض نقل الكفاله ⭐ بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/6/2023
Ad Photo: تاشيرات حره للسعوديه - in Giza Egypt

تاشيرات حره للسعوديه

(For Sale)

- in Giza Egypt

تاشيرات للتنازل للسعودية ✈✈ بغرض نقل الكفاله ⭐ بدون عمل لكن تقدر تشتغل بيها في ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/6/2023
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