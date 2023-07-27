مطلوب طبيب بيطري ومهندس زراعي

(Job Opportunity)
|مطلوب للرياض لمزارع دواجن طبيب بيطرى - مهندس زراعى 1. طبيب بيطرى (كود الوظيفة : KSA 117) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض 2. مهندس زراعى (كود الوظيفة : KSA 118) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب مع ذكر كود الوظيفة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 012
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239731
2 Riyal
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