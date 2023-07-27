مطلوب طبيب بيطري ومهندس زراعي

مطلوب للرياض لمزارع دواجن طبيب بيطرى - مهندس زراعى 1. طبيب بيطرى (كود الوظيفة : KSA 117) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض 2. مهندس زراعى (كود الوظيفة : KSA 118) خبرة لا تقل عن 7 سنوات بإحدى مزارع الدواجن المتخصصة فى انتاج البيض يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب مع ذكر كود الوظيفة شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين 012