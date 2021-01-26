مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية بشركة بالقصيم خبرة 5 سنوات بمزارع الماشية والدواجن الراتب 4500 : 5000 ريال C.V برجاء إرسال وكتابة (طبيب بيطري) في العنوان cv.elharamain@gmail.com أو واتساب : 01009842278 للاستفسار : 01021683848
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحرمين
التليفون: 01021683848

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدقي- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081516
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: استشاريات واستشاريين عظام - في الجيزة مصر

استشاريات واستشاريين عظام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: اخصائيات طوارئ - في الجيزة مصر

اخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورااخصائي انف واذن وحنجره لكبري مستوصفات جازان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورااخصائي انف واذن وحنجره لكبري مستوصفات جازان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبري المستوصفات بجازان بالسعوديه اخصائي انف واذن وحنجره والمقابله والسفر فورا للجديه ارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورااخصائيه جلديه وتجميل للعمل بكبري مستوصفات جازان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورااخصائيه جلديه وتجميل للعمل بكبري مستوصفات جازان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبري المستوصفات بجازان بالسعوديه اخصائيه جلديه وتجميل والمقابله والسفرفورا للجديه ارسال السير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير .
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

20/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

80 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مه.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى ماجستير روماتيزم وطب تأهيلى خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: استشاريات واستشارى عيون - في الجيزة مصر

استشاريات واستشارى عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترس.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه - في الجيزة مصر

lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

✹ مطلوب أطباء تقويم أسنان - مكة المكرمة ✹ مقيم - أخصائي - أخصائي أول - استشاري (Male -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتقل عن خمس سنوات وعلى الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

6,666 ريال

9/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,444 ريال

7/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager