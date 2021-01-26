(فرصة عمل)
|مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية بشركة بالقصيم خبرة 5 سنوات بمزارع الماشية والدواجن الراتب 4500 : 5000 ريال C.V برجاء إرسال وكتابة (طبيب بيطري) في العنوان cv.elharamain@gmail.com أو واتساب : 01009842278 للاستفسار : 01021683848
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081516
200 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
400 ريال
80 ريال
300 ريال
400 ريال
اتصل
100 ريال
اتصل
300 ريال
6,666 ريال
4,444 ريال