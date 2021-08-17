مطلوب طبيب بيطري عياده

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي عيادة حيوانات اليفة بيطرية بمدينة القصيم راتب 3000 ريال مع نسبة 5% من العمل داخل العيادة و 50% من الاعمال الخارجية مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام مسمي التاشيرة طبيب بيطري للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103136
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