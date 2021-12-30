مطلوب طبيب بيطري خبره

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبرة في الابل والخيل والاغنام حسن الخلق للعمل لدى صيدلية بيطرية بالجوف راتب 3000 ريال مع نسبة 50% من الكشوفات مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل صيدلية بالجوف مسمى التأشيرة طبيب بيطري يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117589
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#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مص.
العنوان:

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2/12/2021
صورة الاعلان: #أخصائية عيون - في الجيزة مصر

#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من م.
العنوان:

الجيزة - مصر

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2/12/2021
صورة الاعلان: # #أخصائي انف-وأذن - في الجيزة مصر

# #أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

# #أخصائي- أنف -وأذن -عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائ.
العنوان:

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