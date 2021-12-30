مطلوب طبيب بيطري خبره

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيب بيطري خبرة في الابل والخيل والاغنام حسن الخلق للعمل لدى صيدلية بيطرية بالجوف راتب 3000 ريال مع نسبة 50% من الكشوفات مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل صيدلية بالجوف مسمى التأشيرة طبيب بيطري يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117589
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30 ريال
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