مطلوب طبيب بيطري انتاج دواجن

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بشركة انتاج زراعي بالرياض طبيب بيطري اخصائي دواجن بياض. *خبرة لاتقل عن 5 سنوات في دواجن البياض- سبق له العمل في مزارع الدواجن البياض بمصر * استخدام الكمبيوتر وبرامج مايكروسوفت * يحمل رخصة قيادة * اجادة اللغة الانجليزية * السن لا يزيد عن 45 عام * الراتب متفق عليه من 6000 ريال الى 7500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة ا