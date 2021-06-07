(فرصة عمل)
|مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب طبيب بيطرى
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|سفنكس جيزة- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096446
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