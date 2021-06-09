مطلوب طبيب بيطرى تسمين دواجن لمزرعة كبرى بمدينة ابها بالسعودية

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 المهندسين- 01066717777
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096618
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: أخصائيين وأخصائيات طوارئ - في الجيزة مصر

أخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: استشاريين واستشاريات عناية مركزة - في الجيزة مصر

استشاريين واستشاريات عناية مركزة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

6/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب تمريض خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية تمريض خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: طبيب بيطرى - في الجيزة مصر

طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

29/5/2021
صورة الاعلان: استشارى تخدير - في الجيزة مصر

استشارى تخدير

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

29/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: طبيب بيطرى - في الجيزة مصر

طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس س.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

26/5/2021
صورة الاعلان: اخصائى انف واذن وحنجرة - في الجيزة مصر

اخصائى انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية اخصائيين / اخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: استشارى تخدير - في الجيزة مصر

استشارى تخدير

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مقيمات جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب مقيمات جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومر.
العنوان:

الجيزة - مصر

200,000 ريال

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جلدية وتجميل لمستشفى بالرياض بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات جلدية وتجميل لمستشفى بالرياض بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية اخصائيات جلدية وتجميل خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مقيمات جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب مقيمات جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائييات جلدية وتجميل - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائييات جلدية وتجميل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية اخصائيات جلدية وتجميل خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين طوارئ - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير فى طب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات للعمل بكبرى مجمعات العيادات بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات للعمل بكبرى مجمعات العيادات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات للعمل بكبرى مجمعات العيادات الطبية بالمملكة العربية السعودية بمدينة الخميس مشيط مؤهل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager