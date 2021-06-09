مطلوب طبيب بيطرى تسمين دواجن لمزرعة كبرى بمدينة ابها بالسعودية

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً