مطلوب طبيب بيطرى بالرياض

(فرصة عمل)
|لمجموعة عيادات للحيوانات الأليفة بالمملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) طبيب بيطرى Veterinary Doctor حيوانات أليفة خبرة لاتقل عن خمس سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com Mobile : 01280555515 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076354
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