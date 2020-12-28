مطلوب طبيب باطنة بالكويت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077874
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28/12/2020
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26/12/2020
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26/12/2020
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23/12/2020
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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عنايه مركزة ICU - في الجيزة مصر

مطلوب عنايه مركزة ICU

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مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كب.
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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيادلة بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

مطلوب صيادلة بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

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العنوان:

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21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

19/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت - في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

16/12/2020
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