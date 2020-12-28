مطلوب طبيب باطنة بالكويت

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170