مطلوب طبيب باطنة بالكويت

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب باطنة أخصائى خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير أو استشارى خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077874
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500 دينار
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500 دينار
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300 ريال
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500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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300 ريال