مطلوب طبيب اسنان - مطلوب ممرضات سعوديات أو مقيمين

(فرصة عمل)
|طبيب اسنان سورى - نقل كفالة - خبرة - رواتب مجزية - بدل سكن اقامة ةتأمين على نفقة الشركة مطلوب ممرضات سعوديات - لايشترط الخبرة - رواتب مجزية ممرضات اجانب مقيمين - نقل كفالة - رواتب وجزية - انتقالات - اقامات وتامين على نفقة الشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سيد
|التليفون:
|0501425432
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|العنوان:
|شارع الظهران - المبرز- الاحساء
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048962
4 ريال
1 ريال
5 ريال
اتصل
5 دولار
اتصل
2 ريال
5 دولار
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اتصل
2 ريال
5 دولار
5 دولار
3 ريال
5 دولار