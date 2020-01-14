مطلوب طبيب اسنان - مطلوب ممرضات سعوديات أو مقيمين

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
طبيب اسنان سورى - نقل كفالة - خبرة - رواتب مجزية - بدل سكن اقامة ةتأمين على نفقة الشركة مطلوب ممرضات سعوديات - لايشترط الخبرة - رواتب مجزية ممرضات اجانب مقيمين - نقل كفالة - رواتب وجزية - انتقالات - اقامات وتامين على نفقة الشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد سيد
التليفون: 0501425432

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العنوان: شارع الظهران - المبرز- الاحساء
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048962
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه نقاط البيع

اجهزه نقاط البيع

(للبيع)

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه تحكم (البصمه)

اجهزه تحكم (البصمه)

(للبيع)

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه

شاشات تفاعليه

(للبيع)

شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تاتش وبدون تاتش ولها القد.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

(فرصة عمل)

👈 فرصة عمل وزيادة دخل 💯 👈 اذا كنت تبحث عن عمل حر او عمل اضافي في وقت فراغك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكتروني

ميزان الباركود الالكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

14/1/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

فرصة عمل وزيادة دخل - تسويق وبيع بالعمولة

(فرصة عمل)

اذا كنت تبحث عن عمل حر او عمل اضافي في وقت فراغك او تريد زيادة دخلك الشهري ولا تريد التقيد بمواعيد ع.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

13/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

اجهزة انذار ضد السرقه والحريق

(للبيع)

أقوى عروض وأسعار أجهزة الانذار ضد السرقة والحريق، موديلات مختلفة من أفضل اجهزة الانذار وبأفضل الأسعا.

2 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: كاشف الشنط والحقائب x-ray

كاشف الشنط والحقائب x-ray

(للبيع)

كاشف الشنط والحقائب x-ray كاشف الشنط والحقائب X_ray الجهاز ماسح ضوشى لكل ما تحويه الحقاشب يمكنه ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية

اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية

(للبيع)

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطل.

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مراه تفتيش اسفل السيارة

مراه تفتيش اسفل السيارة

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: طابعات باركود وفواتير

طابعات باركود وفواتير

(للبيع)

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل ب.

2 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثافة .
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

الطابعه المحموله مناسبه جدا لمناديب المبيعات المتنقلون سرعه فى الاداء وكفاءه فى الانجاز راحة لك وللع.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

13/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DET.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

13/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر .

5 دولار

12/1/2020
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