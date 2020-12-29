مطلوب طبيبة عامة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيبة عامة خبرة بالجلدية والتجميل يفضل وجود تصنيف الهيئه السعودية الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة وعمولات مغرية العمل في مدينة ابها العمر من 25 الي 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com