مطلوب طبيبة عامة خبرة في الجلدية والتجميل

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة عام خبرة بالجلدية والتجميل للعمل لدي مجموعة عيدات طبية راقية بي مدينة ابها الراتب من 7 الي 10 متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن او بدل والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com