مطلوب طبيبة جلدية لمجمع طبى بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى متخصص بالجلدية والتجميل بالمملكه العربيه بالسعوديه : طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب ) طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب اول ) استشاريه جلديه ليزر وتجميل راتب من 30 ل 35 الف ريال + 10% نسبه مع توفير سكن مؤثث + تامين طبى+ الانتقالات + امكانيه استقدام العائله نرجو ارسال السيرة الذاتيه مصحوبه بكافه المؤهلات العلميه على الايميل yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ينبع الدولية
التليفون: 01033519668

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العنوان: 12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 ريال
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102564
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