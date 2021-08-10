مطلوب طبيبة جلدية لمجمع طبى بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى متخصص بالجلدية والتجميل بالمملكه العربيه بالسعوديه : طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب ) طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب اول ) استشاريه جلديه ليزر وتجميل راتب من 30 ل 35 الف ريال + 10% نسبه مع توفير سكن مؤثث + تامين طبى+ الانتقالات + امكانيه استقدام العائله نرجو ارسال السيرة الذاتيه مصحوبه بكافه المؤهلات العلميه على الايميل yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ينبع الدولية
|التليفون:
|01033519668
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|العنوان:
|12 ش عكاشة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102564
1,000 ريال
11 ريال
100 ريال
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1,111 ريال
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30 ريال