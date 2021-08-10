مطلوب طبيبة جلدية لمجمع طبى بالسعودية

مطلوب لمجمع طبى متخصص بالجلدية والتجميل بالمملكه العربيه بالسعوديه : طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب ) طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب اول ) استشاريه جلديه ليزر وتجميل راتب من 30 ل 35 الف ريال + 10% نسبه مع توفير سكن مؤثث + تامين طبى+ الانتقالات + امكانيه استقدام العائله نرجو ارسال السيرة الذاتيه مصحوبه بكافه المؤهلات العلميه على الايميل yanbueldawlea113201@gmail.com للاستفسار والتواصل / 01033519668