مطلوب طبيبة اسنان خبرة بالزراعة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة اسنان خبرة بالزراعة لا تقل عن سنتان بالزراعة الراتب متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام مكان العمل مجموعة عيدات راقية بالرياض للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com