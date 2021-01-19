مطلوب طبيبة اسنان خبرة بالزراعة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة اسنان خبرة بالزراعة لا تقل عن سنتان بالزراعة الراتب متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام مكان العمل مجموعة عيدات راقية بالرياض للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080728
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