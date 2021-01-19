مطلوب طبيبة اسنان خبرة بالزراعة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية طبيبة اسنان خبرة بالزراعة لا تقل عن سنتان بالزراعة الراتب متفق علية حسب الخبرة والمهارة مع نسبة من دخل العيادة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمرلا يذيد عن 45 عام مكان العمل مجموعة عيدات راقية بالرياض للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080728
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,000 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال