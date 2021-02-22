#عرض_عمل_بالسعودية مطلوب طباخ للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية يجيد العمل على الطبخ الشرقي ولديه إمكانية التعلم . #طباخ_شرقي • الشروط الوظيفية : _ دبلوم أو شهادة عمل _خبرة مهنية _يفضل خبرة سابقة بدول الخليج العربي بنفس التخصص *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب مابين 4000و 5000 ريال سعودي -السكن و مواصلات متوفر -تأمين صحي و تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل . -على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنه المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية -رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01,19