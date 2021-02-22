(فرصة عمل)
|#عرض_عمل_بالسعودية مطلوب طباخ للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية يجيد العمل على الطبخ الشرقي ولديه إمكانية التعلم . #طباخ_شرقي • الشروط الوظيفية : _ دبلوم أو شهادة عمل _خبرة مهنية _يفضل خبرة سابقة بدول الخليج العربي بنفس التخصص *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب مابين 4000و 5000 ريال سعودي -السكن و مواصلات متوفر -تأمين صحي و تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل . -على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنه المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية -رقم الهاتف + الواتساب: 07.07.02.01,19
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|القنيطرة- زنقة معمورة إقامة معمورة ب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084790
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 درهم
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
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