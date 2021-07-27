(فرصة عمل)
|مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 19 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي االقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 2500 : 3500ج أساسي حسب االنترفيو يقدر +حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة– توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – ترقيات سريعة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100746
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
4,000 جنيه
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