مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 19 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي االقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 2500 : 3500ج أساسي حسب االنترفيو يقدر +حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة– توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( – ترقيات سريعة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973