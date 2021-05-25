(فرصة عمل)
|مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 3500ج حسب الانترفيو +حوافز شهرية + زيادات سنوية مرتين في السنة – توفيرالاقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات - ترقيات سريعة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095033
اتصل
3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل