مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 3500ج حسب الانترفيو +حوافز شهرية + زيادات سنوية مرتين في السنة – توفيرالاقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات - ترقيات سريعة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن