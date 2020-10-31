مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - شيفات جميع التخصصات ( شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ) - راتب 2500ج : 3500ج حسب الخبره - عقد عمل سنوي مع تامين صحي وتامين اجتماعي - زيادة سنوية مرتين في السنه - نسبة زياده سنويه بالمرتب 12% - إقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات – أسبوع إجازة ) - العمل 23 يوم و 7 إجازة - السن من 20 : 40 سنة للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسام
التليفون: 01022785176

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070908
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القاهرة - مصر
القسم: 

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25/10/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

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24/10/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/10/2020
صورة الاعلان: شيف غربي - في القاهرة مصر

شيف غربي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف غربي بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم شورما وشيف مشاوي ومساعد شورما للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما وشيف مشاوي ومساعد شورما للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب معلم شورما وشيف مشاوي للعمل بالسعوديه براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين للتواصل برجاء ارسال السيره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

6/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف مأكولات بحريه للعمل بالإمارات - في القاهرة مصر

مطلوب شيف مأكولات بحريه للعمل بالإمارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيف مأكولات بحريه للعمل بالإمارات براتب مجزي وسكن واقامه وتأمين برجاء ارسال السيره الذاتيه علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

5/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب طباخه للعمل بالإمارات - في القاهرة مصر

مطلوب طباخه للعمل بالإمارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب بنت مصريه تجيد الطبخ للعمل بالإمارات براتب مجزي وسكن واقامه للتواضل برجاء ارسال السيره الذاتيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

5/10/2020
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