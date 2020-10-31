مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3وجبات

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة راتب يصل 3500ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري - شيفات جميع التخصصات ( شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ) - راتب 2500ج : 3500ج حسب الخبره - عقد عمل سنوي مع تامين صحي وتامين اجتماعي - زيادة سنوية مرتين في السنه - نسبة زياده سنويه بالمرتب 12% - إقامة كاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات – أسبوع إجازة ) - العمل 23 يوم و 7 إجازة - السن من 20 : 40 سنة للتعيين الفوري والتواصل مع أ حسام واتس 01022785176