(فرصة عمل)
|مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083621
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 درهم اماراتي
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل