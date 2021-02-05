مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master contact
التليفون: 0645823886

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العنوان: Hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 12/2/2021
رقم الإعلان: 2083621
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