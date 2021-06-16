مطلوب طباخين عربى سخن لشركة الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية

عاجل مطلوب طباخين عربى سخن لكبرى شركات الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية لاستكمال العدد المطلوب شرط اساسى على أن يكون لديهم خبرات عملية سابقة في مشاريع حقول النفط ومشاريع التغذية والغذاء (Offshore) #طباخين_عربى_سخن طبيعة التعاقد : • الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية • مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر • الشركة توفر السكن والانتقالات ـ الاقامة ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال ال CV على الواتساب.