مطلوب طباخين عربى سخن لشركة الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب طباخين عربى سخن لكبرى شركات الكاترينج للحقول والموانئ النفطية بالسعودية لاستكمال العدد المطلوب شرط اساسى على أن يكون لديهم خبرات عملية سابقة في مشاريع حقول النفط ومشاريع التغذية والغذاء (Offshore) #طباخين_عربى_سخن طبيعة التعاقد : • الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية • مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر • الشركة توفر السكن والانتقالات ـ الاقامة ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر للمهتمين بالسفر ارسال ال CV على الواتساب.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01097525455
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097179
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل