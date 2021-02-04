مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة للعمل بدولة الامارات بالنسبة للطباخات الراتب حسب الخبرة بالنسبة لعاملات النظافة الراتب 1700 درهم اماراتي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: master contact
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 درهم اماراتي
تاريخ الإعلان: 5/2/2021
رقم الإعلان: 2082756
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