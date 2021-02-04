(فرصة عمل)
|مطلوب طباخات دوات خبرة عالية في مجال الطبخ بالاضافة الى عاملات نظافة للعمل بدولة الامارات بالنسبة للطباخات الراتب حسب الخبرة بالنسبة لعاملات النظافة الراتب 1700 درهم اماراتي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|master contact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|Hay-hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 درهم اماراتي
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082756
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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2,500 ريال
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل