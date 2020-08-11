مطلوب ضباط امن اداري لسفارات الاتحاد الاوروبي

مطلوب ضباط أمن إداري شباب فقط للعمل بشركة إيجلز للأمن براتب صافي يبدأ من 3000 جنية الشروط السن من 21 إلى 39 سنة مؤهل متوسط موقف محدد من التجنيد خريجين فقط لا نقبل طلاب الطول لا يقل عن 170 سم وجسم متناسق مع الطول المميزات ساعات العمل 12 ساعة شيفتات متغيرة كل 25 يوم عمل 5 أيام اجازة راتب صافي يبدأ من 3000 جنية سكن للمغتربين تأمينات صحية وإجتماعية من أول يوم عمل تأمين صحي خاص وبوليصة تأمين على الحياة يوجد 7 ترقيات فى مجال الأمن الإداري إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر زيادة سنوية