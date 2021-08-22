مطلوب #صيدلي للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية #صيدلي المميزات : 1-راتب 4500 ريال على 10 ساعات 2-توفير سكن أو بدل سكن 1000 ريال (حسب اختيار الصيدلي) 3-شهر اجازة سنوية 4-تذاكر طيران- تأمين طبي 5-لسته تحفيزية لا تقل عن 300 صنف أدوية وتجميل 6-نسبة 1 % ما عدا الحليب والحفاضات 7-الأوفر تايم الساعة بساعة ونصف ، وتعامل أيام الجمعة كـ أوفر تايم 8-من داخل مصر أو نقل كفالة برجاء إرسال السيرة الذاتية على omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103207
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