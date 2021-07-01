مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صيدلي خبره للعمل لدي صيدلية في محافظة بدر بالمدينة المنورة شرط توفراختبار البرومترك راتب 4000 ريال علي 10 ساعات شغل مع توفير السكن او بدل 1000 ريال الجمع 250 ريال علي 10 ساعات عمولة مبيعات 1% من الصفر اجازة سنوية مدفوعة الاجر مع تذاكر طيران مكان العمل المدينة المنورة مسمي التاشيرة صيدلي السن لا يفضل لا يذيد عن 30 سنة ملتزم حسن الخلق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130