مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صيدلي خبره للعمل لدي صيدلية في محافظة بدر بالمدينة المنورة شرط توفراختبار البرومترك راتب 4000 ريال علي 10 ساعات شغل مع توفير السكن او بدل 1000 ريال الجمع 250 ريال علي 10 ساعات عمولة مبيعات 1% من الصفر اجازة سنوية مدفوعة الاجر مع تذاكر طيران مكان العمل المدينة المنورة مسمي التاشيرة صيدلي السن لا يفضل لا يذيد عن 30 سنة ملتزم حسن الخلق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098639
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