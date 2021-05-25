مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي صيدلية فردية بالرياض يكون حاصل علي البرومترك والخبرة في التعامل مع نظام الصيدلية الالكتروني راتب 4000 ريال مع نسبة 1% علي المبيعات مع توفير السكن او بدل 12000 ريال سنويا والتامين الطبي والموصلات والاقامة عدد ساعات العمل 10 الجمعة 150 ريال 8 ساعات عمل مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة صيدلي يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام م/ أحمد المدير شركة طويق للتوظيف بالخارج 01120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094966
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3,000 ريال
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