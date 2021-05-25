مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي صيدلية فردية بالرياض يكون حاصل علي البرومترك والخبرة في التعامل مع نظام الصيدلية الالكتروني راتب 4000 ريال مع نسبة 1% علي المبيعات مع توفير السكن او بدل 12000 ريال سنويا والتامين الطبي والموصلات والاقامة عدد ساعات العمل 10 الجمعة 150 ريال 8 ساعات عمل مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة صيدلي يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام م/ أحمد المدير شركة طويق للتوظيف بالخارج 01120210130