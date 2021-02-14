مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة شرط وجود البارومترك كشرط اساسي للعمل لدي مجموعة صيدليات راقية بالرياض راتب 4000 مع نسبه 1% علي المبيعات مع نسبة اضافية علي قائمة الليست مع توفير السكن او بدل سكن 12000 ريال سنويا والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة صيدلي عدد سعات العمل 12 ساعة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130