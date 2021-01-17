مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة شرط وجود البارومترك كشرط اساسي للعمل لدي مجموعة راقية بمدينة حائل راتب 4000 مع نسبه ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل مسمي التأشيرة اخصائي صيدلي يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com