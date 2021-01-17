مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة شرط وجود البارومترك كشرط اساسي للعمل لدي مجموعة راقية بمدينة حائل راتب 4000 مع نسبه ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل مسمي التأشيرة اخصائي صيدلي يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080324
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال