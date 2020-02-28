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تفاصيل الإعلان
مطلوب صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054830
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