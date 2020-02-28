مطلوب صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن35 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة