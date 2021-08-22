مطلوب صيدلي ببريدة

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة صيدليات بمدينة بريدة فـ السعودية صيادلة Pharmacists بشرط أن يكونوا لديهم الداتا فلو والبرومترك مميزات الوظيفة راتب شهرى 4500 ريال على 12 ساعات عمل + بدل على 3ساعات عمل الجمعة 200 ريال النسبة 1% يخصم منها الحليب والحفايظ بدل سكن 12000 ريال للمتزوج / 8000 ريال للأعزب ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس cv.modern993@gmail.com واتس / تواصل 01017980834
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01017980834
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|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103261
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