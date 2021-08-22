مطلوب صيدلي ببريدة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعة صيدليات بمدينة بريدة فـ السعودية صيادلة Pharmacists بشرط أن يكونوا لديهم الداتا فلو والبرومترك مميزات الوظيفة راتب شهرى 4500 ريال على 12 ساعات عمل + بدل على 3ساعات عمل الجمعة 200 ريال النسبة 1% يخصم منها الحليب والحفايظ بدل سكن 12000 ريال للمتزوج / 8000 ريال للأعزب ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس cv.modern993@gmail.com واتس / تواصل 01017980834
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01017980834

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العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103261
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