مطلوب صيدلي ببريدة

مطلوب لمجموعة صيدليات بمدينة بريدة فـ السعودية صيادلة Pharmacists بشرط أن يكونوا لديهم الداتا فلو والبرومترك مميزات الوظيفة راتب شهرى 4500 ريال على 12 ساعات عمل + بدل على 3ساعات عمل الجمعة 200 ريال النسبة 1% يخصم منها الحليب والحفايظ بدل سكن 12000 ريال للمتزوج / 8000 ريال للأعزب ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس cv.modern993@gmail.com واتس / تواصل 01017980834