(مطلوب)
|مطلوب صيدليات تصلح لسلسلة صيدليات كبرى تعمل او لا تعمل – أيجار / بيع / شراكة - برجاء التواصل عن طريق التليفون أوالرسائل وليس (الكومنتات) - Tel / WhatsApp 01001680774 أوالواتس 01004610799 / 01148309333
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047482
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