مطلوب صيادلة للعمل ب مكة السعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
للعمل ب مكة السعودية يشترط الخبرة و الاسلوب الراقى فى التعامل العمر لا يزيد عن 35 سنة على السادة الصيادلة ارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة مجموعة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اية غالى
التليفون: 01112007056

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العنوان: egypt- giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111036
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11/10/2021
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استشاري عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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29/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين باطنة طوارئ - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد للعمل بمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب أخصائيات نساء وتوليد للعمل بمستشفى بالطائف

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