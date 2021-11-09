مطلوب صيادلة للعمل ب مكة السعودية

للعمل ب مكة السعودية يشترط الخبرة و الاسلوب الراقى فى التعامل العمر لا يزيد عن 35 سنة على السادة الصيادلة ارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة مجموعة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969