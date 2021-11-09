مطلوب صيادلة للعمل ب مكة السعودية

(فرصة عمل)
|للعمل ب مكة السعودية يشترط الخبرة و الاسلوب الراقى فى التعامل العمر لا يزيد عن 35 سنة على السادة الصيادلة ارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة مجموعة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
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|العنوان:
|egypt- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111036
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30 ريال
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30 ريال
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3,000 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال