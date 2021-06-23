مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية (القصيم) : #صيادلة (يفضل حاصل على البرومترك) المميزات : 1.رواتب مغرية + نسبة 1% من الزيرو -الجمعة من 200 إلى 250 ريال 2.عدد ساعات العمل 10 ساعات - الساعات الإضافية تحسب الساعة بساعة ونصف 3.سكن أو بدل سكن- تأمين طبي- تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099943
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#صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القصيم السعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بال.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

23/6/2021
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