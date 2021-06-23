مطلوب #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية (القصيم) : #صيادلة (يفضل حاصل على البرومترك) المميزات : 1.رواتب مغرية + نسبة 1% من الزيرو -الجمعة من 200 إلى 250 ريال 2.عدد ساعات العمل 10 ساعات - الساعات الإضافية تحسب الساعة بساعة ونصف 3.سكن أو بدل سكن- تأمين طبي- تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com