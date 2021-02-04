مطلوب صباغين و حداد

مطلوب على وجه السرعة للعمل في قطر 1 صباغ محترف في جميع أنواع الصباغة 1 صباغ الحديد 1 حداد أبواب و شبابيك مع امتيازات السكن و الموصلات و التغطية الصحية على حساب الشركة الراتب 2000 ريال قطري