مطلوب صباغين و حداد

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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب على وجه السرعة للعمل في قطر 1 صباغ محترف في جميع أنواع الصباغة 1 صباغ الحديد 1 حداد أبواب و شبابيك مع امتيازات السكن و الموصلات و التغطية الصحية على حساب الشركة الراتب 2000 ريال قطري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
التليفون: 05.39.96.81.58 /06.45.13.81.40/06.77.43.80.90

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العنوان: شارع الحسن 2 مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25- تطوان
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085113
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