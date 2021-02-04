مطلوب صباغين و حداد

(فرصة عمل)
|مطلوب على وجه السرعة للعمل في قطر 1 صباغ محترف في جميع أنواع الصباغة 1 صباغ الحديد 1 حداد أبواب و شبابيك مع امتيازات السكن و الموصلات و التغطية الصحية على حساب الشركة الراتب 2000 ريال قطري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة جاسم للتوظيف و الاستشارات المهنية
|التليفون:
|05.39.96.81.58 /06.45.13.81.40/06.77.43.80.90
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|العنوان:
|شارع الحسن 2 مكاتب النخيل الطابق 3 رقم 25- تطوان
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085113
1 درهم