مطلوب صانع محتوي خبره

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صانع محتوى تسويق الكتروني خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل بشركة صيانة ونظافة بجده الراتب متفق عليه بالمقابله من 2000 - 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات - جاهز لحضور المقابلة الشخصية بمقر الشركة بالجيزة - العمر لا يزيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل - وشهادات الخبرة على الواتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240536
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