مطلوب صانع محتوي خبره

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صانع محتوى تسويق الكتروني خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل بشركة صيانة ونظافة بجده الراتب متفق عليه بالمقابله من 2000 - 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات - جاهز لحضور المقابلة الشخصية بمقر الشركة بالجيزة - العمر لا يزيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل - وشهادات الخبرة على الواتساب