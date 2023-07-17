مطلوب صانع محتوي خبره

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صانع محتوى تسويق الكتروني خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل بشركة صيانة ونظافة بجده الراتب متفق عليه بالمقابله من 2000 - 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات - جاهز لحضور المقابلة الشخصية بمقر الشركة بالجيزة - العمر لا يزيد عن 40 عام م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل - وشهادات الخبرة على الواتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240536
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