مطلوب شيف مشويات لمجموعة مطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مشويات أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082187
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100 ريال
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