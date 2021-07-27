مطلوب شيف مشرف مطبخ

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف متابعة وتشغيل واشراف علي مطبخ مطعم خبره بالشاورما والفلافل والمشويات وخلافة فتره لا تقل عن 4 سنوات كامشرف للعمل لدي مطعم راقي بي مدينة الدمام راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل مكان العمل الدمام السن يفضل لا يذيد عن 40 سنة ملتزم حسن الخلق يجيد القياده للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100961
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ويتر - في القاهرة مصر

مطلوب ويتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 19 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي االقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويتر - في القاهرة مصر

مطلوب ويتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 معلم عصائر خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 2 معلم عصائر خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 عصائر خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في شركة تشغيل ومطاعم كب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 خباز خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 2 خباز خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في شركة تشغيل ومطاعم كبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 معلم شاورما خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 2 معلم شاورما خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم شاورما خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في شركة تشغيل ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: وجبات برياني هندي بالدجاج للمصانع والمدارس والشركات - في القاهرة مصر

وجبات برياني هندي بالدجاج للمصانع والمدارس والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وجبات بيتي برياني هندي بالفراخ للمصانع والشركات والمدارس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

22/7/2021
صورة الاعلان: موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry - في القاهرة مصر

موظفين ادخال بيانات لتنظيمات فندقية - Data entry

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة " النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني Nile Resort for Tourism planning and Technical S.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف شكولاتة خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب شيف شكولاتة خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف شكولاتة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تجهيز الشكولاتات بي ان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: داتا انتري لويب سايت - في القاهرة مصر

داتا انتري لويب سايت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري للويب سايت السن من 18 ل 45 سنه لا يشترط الخبره راتب 4000 جنيه شفت ست ساعات في شهر تدريب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه - في القاهرة مصر

مدخل بيانات لتنظيمات فندقيه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقيه براتب 4000 جنيه سياده مرتين في السنه تامينات صحيه واجتماعي اربع ايام ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلم معجنات مني شامية - في القاهرة مصر

مطلوب معلم معجنات مني شامية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف معلم معجنات وفطائر شامية سورية - لبنانية - صغيرة للعمل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالستوديه - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالستوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل السعوديه #معلم_شاورما الفراخ_واللحم #معلم_فلافل_فول_وطعميه المطعم بيوفر السكن والمواص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

28/5/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager