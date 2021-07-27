مطلوب شيف مشرف مطبخ

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف متابعة وتشغيل واشراف علي مطبخ مطعم خبره بالشاورما والفلافل والمشويات وخلافة فتره لا تقل عن 4 سنوات كامشرف للعمل لدي مطعم راقي بي مدينة الدمام راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل مكان العمل الدمام السن يفضل لا يذيد عن 40 سنة ملتزم حسن الخلق يجيد القياده للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com