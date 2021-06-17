#وظائف_قطر *مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي : *شيف مخبوزات وحلويات *الوصف الوظيفي : -الخبرة المهنية أربع سنوات على الأقل كشيف مخبوزات وحلويات . -دبلوم أو شهادة العمل -الإشراف على خبز أنواع متعددة من المعجنات والخبز والفطائر و الحلويات . -ضبط درجات حرارة الفرن لضمان إتمام عملية الخبز بشكل سليم. -مزج المكونات المختلفة لتجهيز حشوات متنوعة للكيك والفطائر. -تشكيل العجينة لتحضير أنواع متعددة من المعجنات. -إعداد المعجنات حسب الطلب بناءً على تفضيلات العملاء مثل كعك