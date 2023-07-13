مطلوب شيف مخبوزات فرنسية

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف مخبوزات فرنسية خبرة بجميع انواع المخبوزات الفرنسية الصغيرة والكبيرة تقل عن 5 سنوات بالمجال الراتب يبدا من 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات حسن الخلق والمظهر - العمر لا يزيد عن 45 عام - مكان العمل المدينة المنورة للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل وصور أعماله - وشهادات الخبرة على الواتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,000 Riyal
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239775
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500 Riyal
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10 Riyal
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3,000 Riyal