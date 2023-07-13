مطلوب شيف مخبوزات فرنسية

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف مخبوزات فرنسية خبرة بجميع انواع المخبوزات الفرنسية الصغيرة والكبيرة تقل عن 5 سنوات بالمجال الراتب يبدا من 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات حسن الخلق والمظهر - العمر لا يزيد عن 45 عام - مكان العمل المدينة المنورة للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل وصور أعماله - وشهادات الخبرة على الواتساب