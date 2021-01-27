مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170