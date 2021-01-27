مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081690
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