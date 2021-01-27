(فرصة عمل)
|مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081690
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100 ريال
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50 ريال
200 ريال