مطلوب شيف مخبوزات بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بالمملكة العربية السعودية شيف مخبوزات أن يكون لديهم خبره لاتقل عن خمس سنوات فى نفس المجال أن يكون سبق لهم العمل باحدى الاماكن المعروفة مثل كارفور أوالهايبر أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081257
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
50 ريال
200 ريال
200 ريال
30 ريال
اتصل