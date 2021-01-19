مطلوب شيف ماكولات لبنانية

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف سخن خبرة في الاكلات اللبنانية للعمل لدي مطعم لبناني بالرياض الراتب يحد في المقابلة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في الرياض يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com