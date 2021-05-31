مطلوب شيف عمومي

(فرصة عمل)
|تعلن كبري الفنادق بالسعوديه عن حاجتها الي -شيف عمومي -يشترط السن لايزيد عن 45 سنة -المقابلات يوم الأربعاء القادم الموافق 2 /6 /2021 12.00 ظهرا الي الساعة 6.00 مساءا يرجي إرسال السيره الذاتيه و الشهادات التواصل علي True.Cv.Acc@gmail.com او الاتصال علي الأرقام التالية 00201123667714 00201110999023 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truejob
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095579
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