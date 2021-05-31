مطلوب شيف عمومي

تعلن كبري الفنادق بالسعوديه عن حاجتها الي -شيف عمومي -يشترط السن لايزيد عن 45 سنة -المقابلات يوم الأربعاء القادم الموافق 2 /6 /2021 12.00 ظهرا الي الساعة 6.00 مساءا يرجي إرسال السيره الذاتيه و الشهادات التواصل علي True.Cv.Acc@gmail.com او الاتصال علي الأرقام التالية 00201123667714 00201110999023 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال SUBJECT