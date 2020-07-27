مطلوب شيف عصائر للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب للعمل بمطعم كبير بمدينة الدوادمى فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر خبرة بجميع أنواع العصائر ولديه خبرة فى صنع الفشـار السن لايزيد عن 35 سنة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063930
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