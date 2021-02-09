مطلوب شيف عصائر بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083649
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100 ريال
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