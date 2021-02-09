مطلوب شيف عصائر بالسعودية

مطلوب لمجموعة مطاعم فى المملكة العربية السعودية شـيف عصائـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515